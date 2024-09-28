Ситуація у морях з російськими ракетоносіями: потенційний залп 24 ракети

Ворожа армія тримає в морях чотири ракетоносії, три з яких у Чорному морі, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують у ВМС.

Станом на 06:00 28 вересня 2024:

у Чорному морі 3 ворожих кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.