Ситуация в морях с российскими ракетоносителями: потенциальный залп 24 ракеты

Вражеская армия держит в морях три ракетоносителя, два из которых в Черном море, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в ВМС.

По состоянию на 06:00 28 сентября 2024 года:

в Черном море 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 7 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.