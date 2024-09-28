Ситуация в морях с российскими ракетоносителями: потенциальный залп 24 ракеты
Вражеская армия держит в морях три ракетоносителя, два из которых в Черном море, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в ВМС.
По состоянию на 06:00 28 сентября 2024 года:
- в Черном море 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 7 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.