ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли"
ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок учорашнього авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту, повідомляє Українська правда.
Зазначається, що Насралла, лідер "Хезболли" та один з її засновників, був ліквідований разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли".
"Після отримання точних розвідувальних даних від ЦАХАЛу та ізраїльських служб безпеки, винищувачі ЦАХАЛу завдали цілеспрямованого удару по центральній штаб-квартирі терористичної організації "Хезболла", яка була розташована під землею під житловим будинком в районі Дахіе в Бейруті.
Удар був нанесений в той час, коли вище командування "Хезболли" керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль".
Довідково: Насралла був на посаді генерального секретаря "Хезболли" 32 роки.
Він був відповідальним за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких були вбиті цивільні.
Насралла був центральною особою, яка приймала рішення, і стратегічним лідером організації.
Терористична організація "Хезболла" приєдналася до ХАМАС у війні проти Ізраїлю 8 жовтня.