ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате вчерашнего авиаудара армии Израиля по Бейруту, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был ликвидирован вместе с Али Карки, командующим Южного фронта "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы".

"После получения точных разведывательных данных от ЦАХАЛа и израильских служб безопасности, истребители ЦАХАЛа нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире террористической организации „Хезболла", которая была расположена под землёй под жилым домом в районе Дахие в Бейруте.

Удар был нанесён в то время, когда высшее командование "Хезболлы" руководило из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан государства Израиль".

Справка: Насралла был на посту генерального секретаря "Хезболлы" 32 года.

Он был ответственным за руководство и осуществление террористических атак по всему миру, в которых были убиты гражданские.

Насралла был центральным лицом, принимающим решения, и стратегическим лидером организации.

Террористическая организация "Хезболла" присоединилась к ХАМАС в войне против Израиля 8 октября.