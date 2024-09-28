Боррель прокоментував участь Угорщини в ініціативі Китаю та Бразилії

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував участь Угорщини в ініціативі "Друзі миру", яку засновують Китай та Бразилія для обговорення "мирного плану" для України, повідомляє Голос Америки.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться.

Але зазначив, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.

"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні", – сказав Боррель.

За словами глави європейської дипломатії, він вперше бачить, "що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського".

Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".

27 вересня Китай і Бразилія продовжили просувати "план припинення війни в Україні" серед країн, що розвиваються.

До зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван Ї та радника президента Бразилії Селсу Аморіма долучилося 17 країн, зокрема Угорщина.