Боррель прокомментировал участие Венгрии в инициативе Китая и Бразилии

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прокомментировал участие Венгрии в инициативе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия для обсуждения "мирного плана" для Украины, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос, продолжит ли ЕС поддерживать Украину, если США прекратят оказывать помощь, Боррель сказал, что считает, что сильная политическая приверженность по поддержке Украины в Европе останется.

Но отметил, что начинает видеть некоторые признаки ослабления европейского единства.

"Есть определенные страны-члены, не так много, возможно, только одна, конечно не самая могущественная, которые начинают думать категориями капитуляции, говоря о мире. Конечно, никто не употребляет слова "капитуляция", но их подходы вполне эквивалентны", – сказал Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, он впервые видит, "что государство-член ЕС участвует сегодня во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского".

Он добавил, что это "уникальный случай", и выразил уверенность, что такие настроения "не приведут к пандемии среди государств-членов".

27 сентября Китай и Бразилия продолжили продвигать "план прекращения войны в Украине" среди развивающихся стран.

К встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН под председательством министра иностранных дел Китая Ван И и советника президента Бразилии Селсу Аморима присоединилось 17 стран, в том числе Венгрия.