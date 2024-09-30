Гельсінська комісія США закликала переглянути ставлення до Росії

Гельсінська комісія, що опікується підтримкою демократії та прав людини у пострадянських державах, закликала США відмовитися від підходу до Росії, який сформувався відразу ж після завершення "холодної війни", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Hill.

Як зазначається у звіті відомства, Вашингтон має переосмислити своє ставлення до Росії так, як це було зроблено щодо Китаю за останні кілька років та відповідно перерозподіляти ресурси.

Пріоритетним напрямком стратегії доповіді є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії, заклик до "масованої" військової та гуманітарної допомоги Києву, і надання можливості українським збройним силам завдати удару вглиб Росії за допомогою наданої США зброї.

Як зазначає видання, політичні пропозиції доповіді виходять за рамки зобов'язань адміністрації Джо Байдена щодо України та суперечать позиції Дональда Трампа і його союзників у Конгресі, які вважають, що США витрачають занадто багато на європейську безпеку. Трамп агітує за укладення угоди між Україною та Росією шляхом прямих переговорів, але очільник Гельсінського комітету, республіканець Джо Вілсон, відкидає можливість укладення подібної угоди з Путіним.

Низка конгресменів переконані, що США мають готуватися до довгострокового протистояння з усвідомленням, що Росія має багатовікову історію насильницького імперіалізму щодо своїх сусідів, Європи та світу загалом.

Гельсінська комісія - неурядова організація, що була сформована Конгресом США у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань ОБСЄ. До її складу входять конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та експерти з питань безпеки.

Удари західною зброєю по об'єктах у РФ

Офіційний Київ вже кілька місяців поспіль звертається до США та інших західних партнерів з проханням дозволити використовувати надану західну далекобійну зброю для атак по об'єктах у глибокому тилу Росії. Зокрема, йдеться про британські та французькі крилаті ракети Storm Shadow/SCALP і американські балістичні ракети ATACMS.

За інформацією низки західних ЗМІ, США та Британія начебто вже ухвалили відповідне рішення, але не оприлюднюють його офіційно. Однак Україна ще не застосовувала західну далекобійну зброю на території РФ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що рішення щодо зброї для ударів по Росії буде ухвалене до початку зими.

Раніше в Гельсінській комісії зазначили, що США мають заохотити удари ЗСУ по об'єктах російської армії.