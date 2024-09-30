Хельсинкская комиссия США призывала пересмотреть отношение к России

Хельсинкская комиссия, которая занимается поддержкой демократии и прав человека в постсоветских странах, призвала США отказаться от подхода к России, который сформировался сразу же после завершения "холодной войны", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается в отчете ведомства, Вашингтон должен переосмыслить свое отношение к России так, как это было сделано в отношении Китая за последние несколько лет и соответственно перераспределять ресурсы.

Приоритетным направлением стратегии доклада является обеспечение победы Украины в ее оборонительной войне против России, призыв к "массированной" военной и гуманитарной помощи Киеву, и предоставление возможности украинским вооруженным силам нанести удар вглубь России с помощью предоставленного США оружия.

Как отмечает издание, политические предложения доклада выходят за рамки обязательств администрации Джо Байдена по Украине и противоречат позиции Дональда Трампа и его союзников в Конгрессе, которые считают, что США тратят слишком много на европейскую безопасность. Трамп агитирует за заключение соглашения между Украиной и Россией путем прямых переговоров, но глава Хельсинкского комитета, республиканец Джо Уилсон, отвергает возможность заключения подобного соглашения с Путиным.

Ряд конгрессменов убеждены, что США должны готовиться к долгосрочному противостоянию с осознанием, что Россия имеет многовековую историю насильственного империализма в отношении своих соседей, Европы и мира в целом.

Хельсинкская комиссия - неправительственная организация, которая была сформирована Конгрессом США в 1975 году для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ. В ее состав входят конгрессмены, сенаторы, политические, военные и эксперты по вопросам безопасности.

Удары западным оружием по объектам в РФ

Официальный Киев уже несколько месяцев подряд обращается к США и другим западным партнерам с просьбой разрешить использовать предоставленное западное дальнобойное оружие для атак по объектам в глубоком тылу России. В частности, речь идет о британских и французских крылатых ракетах Storm Shadow/SCALP, а также американских баллистических ракетах ATACMS.

По информации ряда западных СМИ, США и Великобритания якобы уже приняли соответствующее решение, но не обнародуют его официально. Однако Украина еще не применяла западное дальнобойное оружие на территории РФ.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что решение по оружию для ударов по России будет принято до начала зимы.

Ранее в Хельсинской комиссии отметили, что США должны поощрить удары ВСУ по объектам российской армии.