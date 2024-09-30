У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 653 060 окупантів, 1250 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 26 вересня склали:
- особового складу – близько 653 060 (+1250) осіб,
- танків – 8874 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 17503 (+27) од,
- артилерійських систем – 18822 (+27) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО – 963 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38),
- крилаті ракети – 2610 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53) од,
- спеціальна техніка – 3313 (+16) од.