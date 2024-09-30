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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 653 060 окупантов, 1250 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 26 сентября составили:

  • личного состава – около 653 060 (+1250) человек,
  • танков – 8874 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 17503 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 18822 (+27) ед,
  • РСЗО – 1204 (+0) ед,
  • средства ПВО – 963 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16224 (+38),
  • крылатые ракеты – 2610 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 25548 (+53) ед,
  • специальная техника – 3313 (+16) ед.

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