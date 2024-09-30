В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 653 060 окупантов, 1250 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 26 сентября составили:
- личного состава – около 653 060 (+1250) человек,
- танков – 8874 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 17503 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 18822 (+27) ед,
- РСЗО – 1204 (+0) ед,
- средства ПВО – 963 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16224 (+38),
- крылатые ракеты – 2610 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25548 (+53) ед,
- специальная техника – 3313 (+16) ед.