Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": скільки збила ППО

У ніч на 30 вересня росіяни завдали удару по Україні 3 ракетами різних типів та 73 "Шахедами", Сили оборони змогли знищити 1 ракету та 67 дронів, один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі, ще 3 були локаційно втрачені на півночі країни, один БпЛА залишається у повітрі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях".

Повідомляється, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три були локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ.

"Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота" , – зазначили у ПС.

Повідолятьмся, що "Шахеди" загарбники запускали районів російських міст Курськ, Єйськ, Орел, балістичну ракету "Іскандер-М" – із окупованого Криму, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області та протирадіолокаційну ракету Х-31П – із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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