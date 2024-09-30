Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько сбила ПВО

В ночь на 30 сентября россияне нанесли удар по Украине 3 ракетами различных типов и 73 "Шахедами", Силы обороны смогли уничтожить 1 ракету и 67 дронов, один "Шахед" улетел в направлении Беларуси, еще 3 были локационно потеряны на севере страны, один БпЛА остается в воздухе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях".

Сообщается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три были локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.

"Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа" , – отметили в ВС.

Сообщается, что "Шахеды" захватчики запускали из районов российских городов Курск, Ейск, Орел, баллистическую ракету "Искандер-М" – из оккупированного Крыма, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области и противорадиолокационную ракету Х-31П – из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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