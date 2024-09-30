У Черкасах затримали російського агента: шукав позиції підрозділів ППО

Правоохоронці затримали в Черкасах російського агента, який розвідував бази та позиції підрозділів протиповітряної оборони, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманий — 45-річний безробітний мешканець Черкас, який шукав "швидких грошей" у Telegram-каналах. За даними слідства, він об’їжджав регіон, потайки фіксував локації ЗСУ, а також втемну випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі знайомими. Отримані відомості переносив на гугл-карти, щоб потім разом з фото відправити куратору. Росіяни планували використати їх для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону в обхід ППО, переконані у Службі безпеки.

"Потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії" , — кажуть у відомстві.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, правоохоронці затримали в Донецькій області чоловіка, який шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту — Покровському.