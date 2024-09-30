В Черкассах задержали российского агента: искал позиции подразделений ПВО

Правоохранители задержали в Черкассах российского агента, разведывавшего базы и позиции подразделений противовоздушной обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержанный — 45-летний безработный житель Черкасс, который искал "быстрые деньги" в Telegram-каналах. По данным следствия, он объезжал регион, тайком фиксировал локации ВСУ, а также втемную выпрашивал нужную информацию под видом бытовых разговоров со знакомыми. Полученные сведения переносил на гугл-карты, чтобы потом вместе с фото отправить куратору. Россияне планировали использовать их для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону в обход ПВО, убеждены в Службе безопасности.

"Потенциальными целями врага были зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и мобильно-огневые группы украинских войск. Также оккупантов интересовали места базирования и система охраны подразделений Национальной гвардии" , — говорят в ведомстве.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, правоохранители задержали в Донецкой области мужчину, который шпионил за Силами обороны на самом горячем направлении фронта — Покровском.