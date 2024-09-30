Російські війська обстріляли Херсонську область: постраждали 5 людей

Внаслідок обстрілів російських військ по Великій Олександрівці та Херсону постраждали п'ятеро людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У Великій Олександрівці троє людей отримали поранення через артилерійський обстріл. Серед постраждалих — двоє чоловіків 45 і 62 років, а також 37-річна жінка. Вони зазнали вибухових травм та множинних осколкових поранень тулуба і голови.

Також окупанти скинули вибуховий заряд з дрона у передмісті Херсона. Постраждали дві жінки, 1952 і 1971 років народження. Їх госпіталізували із тілесними ушкодженнями.