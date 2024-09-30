Российские войска обстреляли Херсонскую область: пострадали 5 человек

В результате обстрелов российских войск по Большой Александровке и Херсону пострадали пять человек, сообщает Украинская правда.

Об жтом сообщают Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

В Великой Александровке три человека получили ранения из-за артиллерийского обстрела. Среди пострадавших - двое мужчин 45 и 62 лет, а также 37-летняя женщина. Они получили взрывные травмы и множественные осколочные ранения туловища и головы.

Также оккупанты сбросили взрывной заряд с дрона в пригороде Херсона. Пострадали две женщины, 1952 и 1971 годов рождения. Их госпитализировали с телесными повреждениями.