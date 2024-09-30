ЄС запровадить новий режим санкцій проти Росії

Європейський Союз вирішив запровадити тематичний режим санкцій. Він буде присвячений гібридним загрозам з боку Москви, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить публікація журналіста "Радіо Свобода" на Рікарда Йозвяка в Х (Twitter).

За його даними, посли ЄС 2 жовтня узгодять новий тематичний режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Він буде формалізований наступного тижня.

"Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому" , - повідомив він.

Йозвяк повідомив, що спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських погрозах.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз ввів проти Росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на Росію та змусити її припинити воєнні дії.

Основні напрямки санкцій:

Фінансові санкції: Обмеження на операції з центральним банком Росії, блокування активів російських банків та олігархів, заборона надання певних фінансових послуг.

Енергетичні санкції: Обмеження на імпорт російської нафти та газу, заборона нових інвестицій у російський енергетичний сектор.

Торгові санкції: Заборона на експорт до Росії певних товарів та технологій, які можуть бути використані для військової промисловості.

Транспортні санкції: Закриття повітряного простору для російських літаків, обмеження доступу російських суден у порти ЄС.

Візові обмеження: Обмеження видачу віз для російських громадян.

Персональні санкції: Введення санкцій проти російських політиків, олігархів та інших осіб, які причетні до ухвалення рішень про вторгнення в Україну.

Останній пакет санкцій

На даний момент діє 14-й пакет санкцій, прийнятий у червні 2024 року. Він включає:

Додаткові персональні санкції: До списку потрапили 116 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із підривними діями проти України.

Обмеження в енергетичній сфері ЄС заборонив перевантаження російського зрідженого природного газу (ЗПГ) на своїй території.

Обмеження на фінансові операції: Організаціям ЄС заборонено підключатися до російської системи передачі фінансових повідомлень.

Як заявив представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван, санкції не є "чарівною пігулкою" , а їхня мета - зробити так, щоб Росії було складніше, повільніше і дорожче підживлювати свою військову машину.