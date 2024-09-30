ЕС введет новый режим санкций против России
Европейский Союз решил ввести тематический режим санкций. Он будет посвящен гибридным угрозам со стороны Москвы, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит публикация журналиста "Радио Свобода" на Рикарда Йозвяка в Х (Twitter).
По его данным, послы ЕС 2 октября согласуют новый тематический режим санкций, нацеленный на российские гибридные угрозы. Он будет формализован на следующей неделе.
"Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем", - сообщил он.
Йозвяк сообщил, что изначально хотели ввести общий режим санкций, но в итоге согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.
Санкции ЕС против России
Европейский Союз ввел против России множество санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Эти санкции охватывают различные сферы и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.
Основные направления санкций:
- Финансовые санкции: Ограничения на операции с центральным банком России, блокировка активов российских банков и олигархов, запрет на предоставление определенных финансовых услуг.
- Энергетические санкции: Ограничения на импорт российской нефти и газа, запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор.
- Торговые санкции: Запрет на экспорт в Россию определенных товаров и технологий, которые могут быть использованы для военной промышленности.
- Транспортные санкции: Закрытие воздушного пространства для российских самолетов, ограничения на доступ российских судов в порты ЕС.
- Визовые ограничения: Ограничения на выдачу виз для российских граждан.
- Персональные санкции: Введение санкций против российских политиков, олигархов и других лиц, причастных к принятию решений о вторжении в Украину.
Последний пакет санкций
На данный момент действует 14-й пакет санкций, который был принят в июне 2024 года. Он включает в себя:
- Дополнительные персональные санкции: В список попали 116 физических и юридических лиц, связанных с подрывными действиями против Украины.
- Ограничения в энергетической сфере: ЕС запретил перегрузку российского сжиженного природного газа (СПГ) на своей территории.
- Ограничения на финансовые операции: Организациям ЕС запрещено подключаться к российской системе передачи финансовых сообщений.
Как заявил представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, санкции не являются "волшебной пилюлей", а их цель - сделать так, чтобы России было сложнее, медленнее и дороже подпитывать свою военную машину.