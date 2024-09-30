WSJ: Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану цього тижня

Ізраїльський спецназ здійснює цільові рейди на півдні Лівану, збираючи розвіддані та проводячи розвідувальні операції в рамках підготовки до можливого наземного вторгнення. Воно може початися вже цього тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Джерела видання, знайомі з ситуацією, повідомили, що під час операцій бійці проникають у тунелі, які належать бойовикам "Хезболли", уздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди проводилися як останніми днями, так і протягом кількох місяців.

Ці дії, за словами джерел, є частиною ширшої стратегії Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу "Хезболли" на кордоні з Ліваном. Однак терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США, які прагнуть запобігти великому вторгненню. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими, і незрозуміло, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи буде операція являти собою серію великих рейдів.

Амір Авіві, колишній високопоставлений ізраїльський військовий, зазначив, що наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є частиною підготовчих дій.

За його словами, ЦАХАЛ активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів.

Ескалація на Близькому Сході

В останні тижні значно почастішали перестрілки між Ізраїлем і бойовиками ліванського угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран. У неділю бойовики обстріляли північні райони Ізраїлю, на що ЦАХАЛ відповів знищенням пускової установки, з якої точився вогонь.

У суботу ізраїльська армія завдала масованого удару по території Лівану, під час якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла.

США закликають Ізраїль утриматися від початку військової операції в Лівані та наполягають на пошуку мирного вирішення конфлікту.