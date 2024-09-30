WSJ: Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе

Израильский спецназ осуществляет целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции в рамках подготовки к возможному наземному вторжению. Оно может начаться уже на этой неделе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что в ходе операций бойцы проникают в туннели, принадлежащие боевикам "Хезболлы", вдоль ливано-израильской границы. Такие рейды проводились как в последние дни, так и на протяжении нескольких месяцев.

Эти действия, по словам источников, являются частью более широкой стратегии Израиля по ослаблению военного потенциала "Хезболлы" на границе с Ливаном. Однако сроки наземных операций могут измениться под давлением США, которые стремятся предотвратить крупное вторжение. Точные планы Израиля остаются неизвестными, и неясно, как долго Тель-Авив будет удерживать территорию или будет ли операция представлять собой серию крупных рейдов.

Амир Авиви, бывший высокопоставленный израильский военный, отметил, что наземное вторжение неизбежно, а нынешние рейды являются частью подготовительных действий.

По его словам, ЦАХАЛ активно готовится к возможным наземным операциям, в том числе с использованием специальных подразделений.

Эскалация на Ближнем Востоке

В последние недели значительно участились перестрелки между Израилем и боевиками ливанской группировки "Хезболла", поддерживаемой Ираном. В воскресенье боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, с которой велся огонь.

В субботу израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, в ходе которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

США призывают Израиль воздержаться от начала военной операции в Ливане и настаивают на поиске мирного решения конфликта.