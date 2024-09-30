Британія повністю відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії

Британія закрила останню в країні електростанцію, яка працювала на вугіллі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє BBC.

Таким чином Велика Британія стала першою промислово розвиненою країною, яка відмовилася від використання вугілля для виробництва електроенергії.

Електростанція Реткліфф-он-Соар у Ноттінгемширі повністю припинить роботу сьогодні, 30 вересня, і після виведення з експлуатації, яке триватиме два роки, її знесуть.

Будівництво ТЕС почалося у 1963 році, перший енергоблок був введений в експлуатацію через чотири роки, станція виробляла електроенергію протягом 57 років. З 1967 року в Реткліфф було доставлено 141 768 залізничних складів з вугіллям, останнє відвантаження відбулося 28 червня 2024 року.

Електростанція могла забезпечити електроенергією 2 млн домогосподарств. На піку свого розвитку на ній цілодобово працювали 3000 робітників.

Британія почала поступово відмовлятися від вугілля у генерації електроенергії з початку 2000-х, коли підвищилися вимоги до чистоти повітря. Вугілля стали поступово замінювати дешевшим газом і вітроенергетикою.

До 2035 року Велика Британія хоче спроєктувати структуру генерації електроенергії таким чином, щоб у виробництві майже не виділявся CO2.

Новий уряд виступає за розширення виробництва сонячної енергії. Також має з'явитися можливість знову будувати вітростанції у сільській місцевості. Паралельно у Британії йде розвиток великих проєктів зі зберігання електроенергії. Планується, що найбільше у світі сховище буде збудовано неподалік від Манчестера.