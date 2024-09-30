Британия полностью отказалась от угля в производстве электроэнергии

Великобритания закрыла последнюю в стране электростанцию, которая работала на угле, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает BBC.

Таким образом Великобритания стала первой промышленно развитой страной, которая отказалась от использования угля для производства электроэнергии.

Электростанция Рэтклифф-он-Соар в Ноттингемшире полностью прекратит работу сегодня, 30 сентября, и после вывода из эксплуатации, который продлится два года, ее снесут.

Строительство ТЭС началось в 1963 году, первый энергоблок был введен в эксплуатацию через четыре года, станция производила электроэнергию в течение 57 лет. С 1967 года в Рэтклифф было доставлено 141 768 железнодорожных составов с углем, последняя отгрузка состоялась 28 июня 2024 года.

Электростанция могла обеспечить электроэнергией 2 млн домохозяйств. На пике своего развития на ней круглосуточно работали 3000 рабочих.

Великобритания начала постепенно отказываться от угля в генерации электроэнергии с начала 2000-х, когда повысились требования к чистоте воздуха. Уголь стали постепенно заменять более дешевым газом и ветроэнергетикой.

К 2035 году Великобритания хочет спроектировать структуру генерации электроэнергии таким образом, чтобы в производстве почти не выделялся CO2.

Новое правительство выступает за расширение производства солнечной энергии. Также должна появиться возможность снова строить ветростанции в сельской местности. Параллельно в Британии идет развитие крупных проектов по хранению электроэнергии. Планируется, что крупнейшее в мире хранилище будет построено неподалеку от Манчестера.