Вересень став першим місяцем, коли окупанти атакували "шахедами" щодня
Вересень 2024 року став першим місяцем від початку повномасштабного вторгнення РФ, у який росіяни щодня запускали по Україні ударні БПЛА типу "шахед", повідомляє Армія Інформ.
Так, протягом вересня загарбники випустили по Україні 1 339 "шахедів", 1 107 із них було збито, частину придушено засобами РЕБ.
"У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня - 72. У вересні не було жодного дня без пусків "шахедів", - зазначило видання провівши аналіз даних Повітряних Сил ЗСУ.