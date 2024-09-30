Вересень став першим місяцем, коли окупанти атакували "шахедами" щодня

Вересень 2024 року став першим місяцем від початку повномасштабного вторгнення РФ, у який росіяни щодня запускали по Україні ударні БПЛА типу "шахед", повідомляє Армія Інформ.

Так, протягом вересня загарбники випустили по Україні 1 339 "шахедів", 1 107 із них було збито, частину придушено засобами РЕБ.