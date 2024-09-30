Сентябрь стал первым месяцем, когда оккупанты атаковали "шахедами" ежедневно

Сентябрь 2024 стал первым месяцем с начала полномасштабного вторжения РФ, в который россияне ежедневно запускали по Украине ударные БПЛА типа "шахед", сообщает Армия Информ.

Так, в течение сентября захватчики выпустили по Украине 1339 "шахедов", 1107 из них были сбиты, часть подавлена средствами РЭБ.