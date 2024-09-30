Сентябрь стал первым месяцем, когда оккупанты атаковали "шахедами" ежедневно
Сентябрь 2024 стал первым месяцем с начала полномасштабного вторжения РФ, в который россияне ежедневно запускали по Украине ударные БПЛА типа "шахед", сообщает Армия Информ.
Так, в течение сентября захватчики выпустили по Украине 1339 "шахедов", 1107 из них были сбиты, часть подавлена средствами РЭБ.
"В среднем россияне запускали по 44 "шахеда" ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72. В сентябре не было ни одного дня без пусков "шахедов", - отметило издание проведя анализ данных Воздушных Сил ВСУ.