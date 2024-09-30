Сибіга готує кадрові зміни у керівництві українського МЗС - ЗМІ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує зміни у керівництві міністерства. З посиланням на джерела в МЗС, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, він уже вніс подання на призначення посла з особливих доручень у МЗС (посол в Естонії у 2018 – 2023 роках) Мар'яни Беці, радника з міжнародних питань заступника голови Верховної Ради України Олени Кондратюк (посол у Латвії у 2019 – 2022 роках) Олександра Міщенка та посла у Нідерландах Олександра Карасевича заступниками міністра, а першим заступником – представника України при Організації Об'єднаних Націй Сергія Кислиці. Заступником міністра також залишиться Євген Перебийніс.

Новий глава МЗС у своєму останньому листі, який він щотижня розсилає співробітникам міністерства, так характеризує кандидатури для нових призначень: "Усі вони — порядні та професійні дипломати, патріоти України. Разом із ними будуватимемо нову структуру МЗС".