Сибига готовит кадровые изменения в руководстве украинского МИД - СМИ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига планирует изменения в руководстве министерства. Со ссылкой на источников в МИД, сообщает Зеркало недели.

В частности, он уже внес представление на назначение посла по особым поручениям в МИД (посол в Эстонии в 2018 — 2023 годах) Марьяны Беци, советника по международным вопросам заместителя главы Верховной Рады Украины Елены Кондратюк (посол в Латвии в 2019 — 2022 годах) Александра Мищенко и посла в Нидерландах Александра Карасевича заместителями министра, а первым заместителем — представителя Украины при Организации Объединенных Наций Сергея Кислицы. Заместителем министра также останется Евгений Перебийнис.

Новый глава МИД в своем последнем письме, которое он еженедельно рассылает сотрудникам министерства, так характеризует кандидатуры для новых назначений: "Все они — порядочные и профессиональные дипломаты, патриоты Украины. Вместе с ними будем строить новую структуру МИД".