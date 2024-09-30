РФ готується з жовтня розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу – росЗМІ

Російська компанія "Торговий дім "Донське вугілля" збирається в жовтні розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу через порт Маріуполя, заявив один із керівників окупаційної російської адміністрації в Донецькій області Андрій Чертков. З посиланням на росЗМІ, повідомляє Економічна правда.

Переговори про постачання вугілля з Донбасу тривають із потенційними покупцями з Китаю, Індії, Ірану, Узбекистану та Малайзії, підтвердив гендиректор підприємства Олег Князєв.

За словами знайомого з планами "Донського вугілля" джерела російського видання "РБК", експорт може йти через порти тимчасово окупованого Маріуполя, Таганрога і Ростова-на-Дону, а також залізницею через Азербайджан та Іран.