РФ готовится с октября начать экспорт угля из оккупированного Донбасса – росСМИ

Российская компания "Торговый дом "Донской уголь" собирается в октябре начать экспорт угля из оккупированного Донбасса через порт Мариуполя, заявил один из руководителей оккупационной российской администрации в Донецкой области Андрей Чертков. Со ссылкой на росСМИ, сообщает Экономическая правда.

Переговоры о поставках угля с Донбасса ведутся с потенциальными покупателями из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана и Малайзии, подтвердил гендиректор предприятия Олег Князев.

По словам знакомого с планами "Донского угля" источника российского издания "РБК", экспорт может идти через порты временно оккупированного Мариуполя, Таганрога и Ростова-на-Дону, а также по железной дороге через Азербайджан и Иран.