Угорський "ОТП банк" став основним банком для розрахунків росіян із ЄС
Після зупинення переказів австрійським Райффайзенбанком угорський "ОТП банк" став головним способом розрахунків РФ з ЄС. Про це пише The Moskow Times, повідомляє Економічна правда.
Російські компанії почали масово переходити в угорський "ОТП банк" з австрійського Райффайзенбанку після того, як останній ввів нові обмеження на валютні перекази.
Через наплив клієнтів-юросіб головний банк OTP не встигає обробляти транзакції. У результаті частина платежів у євро повертається назад у Росію.
Згідно з внутрішнім регламентом OTP, максимальний термін проведення транзакції становить 10 днів. Якщо головний банк не встиг завершити операцію вчасно, кошти повертаються.
2 вересня Райффайзенбанк перестав здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих і міжнародних корпорацій.
Райффайзенбанк оголосив про обмеження заздалегідь, і в результаті в серпні залишки на рахунках недержавних компаній впали на 9,6% - до 531 млрд руб. За цей час розмір коштів корпоративних клієнтів "ОТП банку" збільшився на 6,2% - до 110,5 млрд рублів.