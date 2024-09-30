Венгерский "ОТП банк" стал основным банком для расчетов россиян с ЕС

После остановки переводов австрийским Райффайзенбанком венгерский "ОТП банк" стал главным способом расчетов РФ с ЕС.﻿ Об этом пишет The Moskow Times, сообщает Экономическая правда.

Российские компании начали массово переходить в венгерский "ОТП банк" из австрийского Райффайзенбанка после того, как последний ввел новые ограничения на валютные переводы.

Из-за наплыва клиентов-юрлиц главный банк OTP не успевает обрабатывать транзакции. В результате часть платежей в евро возвращается обратно в Россию.

Согласно внутреннему регламенту OTP, максимальный срок проведения транзакции составляет 10 дней. Если головной банк не успел завершить операцию вовремя, средства возвращаются.

2 сентября Райффайзенбанк перестал осуществлять исходящие переводы в валюте для всех клиентов, кроме крупных и международных корпораций.

Райффайзенбанк объявил об ограничениях заранее, и в результате в августе остатки на счетах негосударственных компаний упали на 9,6% - до 531 млрд руб. За это время размер средств корпоративных клиентов "ОТП банка" увеличился на 6,2% - до 110,5 млрд рублей.