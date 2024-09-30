У ЦВК відповіли, чи справді готуються до виборів

Центральна виборча комісія України оприлюднила постанову від 20 вересня 2024 року про відновлення роботи автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» (АІКС Реєстру) у частині обліку постійних виборчих дільниць. При цьому в ЦВК запевнили, що це частина планових щорічних робіт, а не підготовка до виборів, як про це заявляла народна депутатка Оксана Савчук, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, у відповідній постанові вказано, що 24 лютого 2022 року роботу АІКС Реєстру тимчасово припинили. У листопаді 2023 роботу системи відновили у частині періодичного поновлення бази даних.

Однак, після цього органи ведення Реєстру виявили, що понад 11,5 мільйонів виборців змінили виборчу адресу. А це 33% записів про виборців у базі даних Реєстру. Крім того, у постанові звернули увагу про перейменування десятків тисяч вулиць, появи нових найменувань та виявлення майже 87 тисяч нових житлових будинків, які не відносяться до жодної із постійних виборчих дільниць. Також в документі йдеться про знищення або пошкодження 7,5 тисяч приміщень для голосування чи виборчих комісій та набрання чинності деяких законів.

«Враховуючи викладене, на сьогодні потребує актуалізації інформація щодо близько 14 тисяч виборчих дільниць, утворених на постійній основі, що становить 43% від загальної кількості постійних виборчих дільниць, які обліковуються в Реєстрі… Отже, для розв’язання питання актуалізації інформації щодо виборчих дільниць, утворених на постійній основі, необхідно відновити функціонування АІКС Реєстру в частині обліку таких виборчих дільниць» , – йдеться у постанові.

Своєю чергою позафракційна народна депутатка Оксана Савчук в ефірі заявила, що, на її думку, постанова ЦВК від 20 вересня 2024 року вказує на можливу підготовку до виборів.

Однак у ЦВК в коментарі «Українській правді» запевнила, що ніякої підготовки до виборів немає. А оновлення Реєстру – не що інше, як планова робота.