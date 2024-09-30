В ЦИК ответили, действительно ли готовятся к выборам

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала постановление от 20 сентября 2024 года о возобновлении работы автоматизированной информационно-коммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» (АИКС Реестра) в части учета постоянных избирательных участков. ﻿При этом в ЦИК заверили, что это часть плановых ежегодных работ, а не подготовка к выборам, как об этом заявляла народная депутат Оксана Савчук, сообщает Зеркало недели.

Так, в соответствующем постановлении указано, что 24 февраля 2022 года работу АИКС Реестра временно прекратили. В ноябре 2023 г. работу системы возобновили в части периодического обновления базы данных.

Однако после этого органы ведения Реестра обнаружили, что более 11,5 миллиона избирателей изменили избирательный адрес. А это 33% записей об избирателях в базе данных Реестра. Кроме того, в постановлении обратили внимание о переименовании десятков тысяч улиц, появлении новых наименований и обнаружении почти 87 тысяч новых жилых домов, которые не относятся ни к одному из постоянных избирательных участков.

Также в документе говорится об уничтожении или повреждении 7,5 тысячи помещений для голосования или избирательных комиссий и вступлении в силу некоторых законов.

«Учитывая изложенное, на сегодняшний день требует актуализации информация относительно около 14 тысяч избирательных участков, образованных на постоянной основе, что составляет 43% от общего количества постоянных избирательных участков, которые учитываются в Реестре… Итак, для решения вопроса актуализации информации относительно избирательных участков, созданных на постоянной основе, необходимо возобновить функционирование АИКС Реестра в части учета таких избирательных участков» , – говорится в постановлении.

В свою очередь внефракционная народная депутат Оксана Савчук в эфире заявила, что, по ее мнению, постановление ЦИК от 20 сентября 2024 года указывает на возможную подготовку к выборам.

Однако в ЦИК в комментарии «Украинской правде» заверила, что никакой подготовки к выборам нет. А обновление Реестра – не что иное, как плановая работа.