"Енергоатом" не може знайти фінансування будівництва реакторів через корупцію - FT
Через корупційні скандали малоймовірно, що "Енергоатом" залучить мільярди доларів на будівництво нових атомних реакторів. Про це пише газета Financial Times, повідомляє Економічна правда.
Три діючі атомні станції України виробляють майже половину електроенергії країни, і через 10 років потрібно буде замінити два реактори.
У січні Галущенко оголосив, що "Енергоатом" розпочне будівництво чотирьох нових реакторів. Однак малоймовірно, що компанія, яка була втягнута у корупційні скандали, зможе залучити мільярди доларів, необхідних для цього проєкту.
План Галущенка щодо закупівлі старих російських технологій у Болгарії за 600 мільйонів доларів було зупинено після протестів депутатів цього літа.
Єдина українська енергетична компанія, яка змогла залучити значне міжнародне фінансування, — це державний оператор "Укренерго". Але після суперечливого звільнення його керівника Володимира Кудрицького 3 вересня подальші інвестиції опинилися під питанням, пише газета.
Кудрицький сказав, що схема кредитів для інвесторів у малі електростанції, запроваджена в липні, призведе до появи десятків нових гравців на ринку та створить конкуренцію для "Енергоатому", що міністерство енергетики намагалося відкласти.