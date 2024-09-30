"Энергоатом" не может найти финансирование строительства реакторов из-за коррупции – FT

Из-за коррупционных скандалов маловероятно, что "Энергоатом" привлечет миллиарды долларов на строительство новых атомных реакторов.﻿ Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Три действующие атомные станции Украины производят почти половину электроэнергии страны, и через 10 лет нужно будет заменить два реактора.

В январе Галущенко объявил, что "Энергоатом" начнет строительство четырех новых реакторов. Однако маловероятно, что компания, которая была втянута в коррупционные скандалы, сможет привлечь миллиарды долларов, необходимых для этого проекта.

План Галущенко по закупке старых российских технологий в Болгарии за 600 миллионов долларов был остановлен после протестов депутатов этим летом.

Единственная украинская энергетическая компания, которая смогла привлечь значительное международное финансирование - это государственный оператор "Укрэнерго". Но после противоречивого увольнения его руководителя Владимира Кудрицкого 3 сентября дальнейшие инвестиции оказались под вопросом, пишет газета.

Кудрицкий сказал, что схема кредитов для инвесторов в малые электростанции, введенная в июле, приведет к появлению десятков новых игроков на рынке и создаст конкуренцию для "Энергоатома", что министерство энергетики пыталось отложить.