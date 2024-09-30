"Энергоатом" не может найти финансирование строительства реакторов из-за коррупции – FT
Из-за коррупционных скандалов маловероятно, что "Энергоатом" привлечет миллиарды долларов на строительство новых атомных реакторов. Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.
Три действующие атомные станции Украины производят почти половину электроэнергии страны, и через 10 лет нужно будет заменить два реактора.
В январе Галущенко объявил, что "Энергоатом" начнет строительство четырех новых реакторов. Однако маловероятно, что компания, которая была втянута в коррупционные скандалы, сможет привлечь миллиарды долларов, необходимых для этого проекта.
План Галущенко по закупке старых российских технологий в Болгарии за 600 миллионов долларов был остановлен после протестов депутатов этим летом.
Единственная украинская энергетическая компания, которая смогла привлечь значительное международное финансирование - это государственный оператор "Укрэнерго". Но после противоречивого увольнения его руководителя Владимира Кудрицкого 3 сентября дальнейшие инвестиции оказались под вопросом, пишет газета.
Кудрицкий сказал, что схема кредитов для инвесторов в малые электростанции, введенная в июле, приведет к появлению десятков новых игроков на рынке и создаст конкуренцию для "Энергоатома", что министерство энергетики пыталось отложить.