Міноборони Ізраїлю анонсувало "наступну фазу" війни проти "Хезболли"

Незабаром розпочнеться наступна фаза війни Ізраїлю проти ліванського угрупування "Хезболла", заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. ﻿З посиланням на The Times of Israel, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Це додатково вказує на те, що ЦАХАЛ планує почати наземну операцію у Лівані.

"Незабаром почнеться наступна фаза війни проти "Хезболли". Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу місію повернення мешканців до їхніх домівок" , - заявив Галлант.

За його словами, ізраїльські військові планують "змістити центр тяжіння на північ".

Нагадаємо, 28 вересня, ізраїльська армія завдала масованого удару по території Лівану, під час якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла.

Вчора бойовики обстріляли північні райони Ізраїлю, на що ЦАХАЛ відповів знищенням пускової установки, з якої точився вогонь.

За інформацією The Wall Street Journal, Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану вже цього тижня.

Водночас США закликають Ізраїль утриматися від початку військової операції в Лівані та наполягають на пошуку мирного вирішення конфлікту.