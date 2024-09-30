Минобороны Израиля анонсировало "следующую фазу" войны против "Хезболлы"

Вскоре начнется следующая фаза войны Израиля против ливанской группировки "Хезболла", заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Со ссылкой на The Times of Israel, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Это дополнительно указывает на то, что ЦАХАЛ планирует начать наземную операцию в Ливане.﻿



"Вскоре начнется следующая фаза войны против "Хезболлы". Это станет весомым фактором в изменении ситуации с безопасностью и позволит нам завершить важную миссию возвращения жильцов в их дома" , - заявил Галлант.

По его словам, израильские военные планируют "сместить центр притяжения к северу".

Напомним, 28 сентября, израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, во время которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла.

Вчера боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, из которой велся огонь.

По информации The Wall Street Journal, Израиль может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе.

В то же время США призывают Израиль воздержаться от начала военной операции в Ливане и настаивают на поиске мирного разрешения конфликта.