Байден закликав Ізраїль утриматися від наземної операції в Лівані

Президент США Джо Байден закликав Ізраїль відмовитися від наземної операції на півдні Лівану, оскільки в такому разі події на Близькому Сході можуть вийти з-під контролю, повідомляє Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання, чи влаштовує його те, що Ізраїль розпочинає наземну операцію в Лівані, Байден відповів, що «мене влаштовує, якщо вони зупиняться».

«Ми повинні зараз припинити вогонь» , – сказав американський лідер 30 вересня.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, виступаючи зі столиці Лівану Бейрута, також закликав Ізраїль «утриматися від будь-яких наземних вторгнень і припинити вогонь». Водночас він закликав «Хезболлу» «зробити те саме та утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до регіональної дестабілізації».

Кілька годин тому 30 вересня ізраїльський міністр оборони Йоав Галант звернувся до наземних військ, сконцентрованих біля кордону з Ліваном, зі словами, які можна інтерпретувати як натяк на можливу наземну операцію в Лівані.

«Ліквідація Насралли – важливий крок, але не останній. Для того, щоб безпечно повернути наших жителів північних районів до їхніх будинків, ми залучимо всі наші можливості, включно з вами» , – сказав Галант.

Іран заявив, що не розгортатиме свої сили в Лівані або Секторі Гази для боротьби з Ізраїлем на тлі посилення нападів на «Хезболлу» в Лівані.

«Немає потреби надсилати додаткові або добровольчі сили Ісламської Республіки Іран» , — заявив речник МЗС Насер Канані 30 вересня, додавши, що Ліван і бойовики на палестинських територіях «мають можливості та силу захистити себе від агресії».

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