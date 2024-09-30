Байден призвал Израиль воздержаться от наземной операции в Ливане

Президент США Джо Байден призвал Израиль отказаться от наземной операции на юге Ливана, поскольку в этом случае события на Ближнем Востоке могут выйти из-под контроля, сообщает Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, устраивает ли его то, что Израиль начинает наземную операцию в Ливане, Байден ответил, что «устраивает меня, если они остановятся».

"Мы должны сейчас прекратить огонь" , - сказал американский лидер 30 сентября.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, выступая из столицы Ливана Бейрута, также призвал Израиль «воздержаться от каких-либо наземных вторжений и прекратить огонь». В то же время, он призвал «Хезболлу» «сделать то же самое и воздержаться от любых действий, которые могут привести к региональной дестабилизации».

Несколько часов назад 30 сентября израильский министр обороны Йоав Галант обратился к наземным войскам, сконцентрированным у границы с Ливаном, со словами, которые можно интерпретировать как намек на возможную наземную операцию в Ливане.

«Ликвидация Насраллы – важный шаг, но не последний. Для того, чтобы безопасно вернуть наших жителей северных районов в их дома, мы привлечем все наши возможности, включая вас» , – сказал Галант.

Иран заявил, что не будет разворачивать свои силы в Ливане или Секторе Газа для борьбы с Израилем на фоне ужесточения нападений на «Хезболлу» в Ливане.

«Нет необходимости направлять дополнительные или добровольческие силы Исламской Республики Иран» , — заявил представитель МИД Насер Канани 30 сентября, добавив, что Ливан и боевики на палестинских территориях «имеют возможности и силы оградить себя от агрессии».

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