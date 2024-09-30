Зеленський заявив, що наступний "Рамштайн" буде особливим

Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення зазначив, що українська й американські команди готуються до зустрічі у форматі Рамштайн, повідомляє Корреспондент.

"Наші команди українська й американська - уже працюють з усім тим, що ми обговорили у Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємося до зустрічі в "Рамштайні" , - сказав Зеленський.

За словами президента, це буде особливий Рамштайн, від української сторони партнери отримують усі деталі, усі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.

"Сила зброї й сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо - саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів - наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе" , - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна готує підписання чергової, 27-ї, безпекової угоди.