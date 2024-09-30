Зеленский заявил, что следующий "Рамштайн" будет особенным

Президент Владимир Зеленский во время видеообращения отметил, что украинские и американские команды готовятся к встрече в формате Рамштайн, сообщает Корреспондент.

"Наши команды украинская и американская – уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайне" , – сказал Зеленский.

По словам президента, это будет особый Рамштайн, от украинской стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе.

"Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, и именно так рассчитываем – именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров – наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя" , - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина готовит подписание очередного, 27-го, соглашения о безопасности.