У ВСУ заявили, що росіяни не перекидали війська на Курщину із Запорізького напрямку

Військові формування із Запорізького напрямку росіяни не перекидали на Курськ.﻿ Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.

"Із Запорізького, південного напрямку на Курськ вони не перекинули (війська - ред.). Дійсно, росіяни перекинули кілька зведених підрозділів фахівців. Проте вони постійно постачають сили - і поповнення, і боєприпаси. Логістика у них налагоджена, проходить з тимчасово окупованого Криму і ведеться ця логістика по нещодавно спорудженій залізничній гілці, яка проходить біля Маріуполя" , - сказав Волошин.

Він зазначив, що логістичні шляхи росіян знаходяться під вогневим контролем ЗСУ, втім ворог продовжує здійснювати передислокацію підрозділів і постачання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

За словами Волошина, за даними української розвідки, в районі Приютного Росія збирає особовий склад для підготовки штурмових дій.

Він нагадав, що нещодавно з автомобільної бази резерву так званого "южного федерального округа" було доставлено 25 багі, які ворог застосовує при веденні штурмових дій.

"Тактика росіян не міняється, вони проводять ці дії малими штурмовими групами, до відділення, приблизно 5-10 осіб. Намагаються просунутися якнайшвидше, використовуючи мотоцикли, багі, намагаються якнайшвидше подолати відстань між траншеями, зариватися в наші траншеї і закріпитися в них. Так вони здобувають позиції. Ця тактика була у них на багатьох напрямках. Вони бачать, що вона дієва, тому намагатимуться її застосовувати і на Запорізькому напрямку" , - розповів Волошин.

Так само, додав Волошин, на Оріхівському напрямку ворог щодня проводить кілька штурмових дій, постійні обстріли прифронтових територій.