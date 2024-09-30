В ВСУ заявили, что россияне не перекидали войска на Курщину из Запорожского направления

Военные формирования из Запорожского направления россияне не перекидали на Курск. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Укринформ.

"Из Запорожского, южного направления на Курск они не перекинули (войска - ред.). Действительно, россияне перекинули несколько сводных подразделений специалистов. Однако они постоянно поставляют силы - и пополнение, и боеприпасы. Логистика у них налажена, проходит из временно оккупированного Крыма и ведется эта логистика по недавно сооруженной железнодорожной ветке, которая проходит возле Мариуполя" , - сказал Волошин.

Он отметил, что логистические пути россиян находятся под огневым контролем ВСУ, впрочем враг продолжает осуществлять передислокацию подразделений и поставку боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

По словам Волошина, по данным украинской разведки, в районе Приютного Россия собирает личный состав для подготовки штурмовых действий.

Он напомнил, что недавно из автомобильной базы резерва так называемого "южного федерального округа" было доставлено 25 баги, которые враг применяет при ведении штурмовых действий.

"Тактика россиян не меняется, они проводят эти действия малыми штурмовыми группами, в отделение, примерно 5-10 человек. Пытаются продвинуться как можно быстрее, используя мотоциклы, баги, пытаются как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, зарываться в наши траншеи и закрепиться в них". Они смотрят, что она действенна, поэтому будут пытаться ее применять и на Запорожском направлении" , - рассказал Волошин.

Так же, добавил Волошин, на Ореховском направлении враг ежедневно совершает несколько штурмовых действий, постоянные обстрелы прифронтовых территорий.