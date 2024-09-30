Ізраїль ввів закриту зону біля кордону з Ліваном, Держдеп підтвердив військову операцію

Армія оборони Ізраїлю ввела закриту військову зону в районі північних прикордонних громад на тлі повідомлень про неминучу ізраїльську наземну операцію проти Хезболли в Лівані. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Новое время.

Наказ був підписаний начальником Північного командування генерал-майором Орі Гордіном. Армія оборони Ізраїлю уточнює, що вхід у цю зону суворо заборонений.

Водночас американський телеканал CNN із посиланням на супутникові знімки повідомляє, що Ізраїль стягнув до кордону з Ліваном близько 100 ізраїльських одиниць техніки, від танків до вантажівок і бронетранспортерів. За даними журналістів, техніка перебуває приблизно за 9 кілометрів від кордону з Ліваном.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер у понеділок, 30 вересня, повідомив, що Ізраїль поінформував США про серію обмежених наземних операцій у Лівані, які він планує.

«Вони поінформували нас про низку операцій. Наразі вони повідомили нам, що це обмежені операції, зосереджені на інфраструктурі Хезболли поблизу кордону, але ми ведемо постійні переговори про це» , — заявив він.

Міллер також підкреслює, що Ізраїль має право захищати себе від Хезболли, а це означає переслідування інфраструктури терористичного угруповання в Лівані.