Израиль ввел закрытую зону у границы с Ливаном, Госдеп подтвердил военную операцию
Армия обороны Израиля ввела закрытую военную зону в районе северных приграничных общин на фоне сообщений о неминуемой израильской наземной операции против Хезболлы в Ливане. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Новое время.
Приказ был подписан начальником Северного командования генерал-майором Ори Гордином. Армия обороны Израиля уточняет, что вход в эту зону строго запрещен.
В то же время американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки сообщает, что Израиль стянул к границе с Ливаном около 100 израильских единиц техники, от танков до грузовиков и бронетранспортеров. По данным журналистов, техника находится в приблизительно 9 километрах от границы с Ливаном.
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в понедельник, 30 сентября, сообщил, что Израиль проинформировал США о серии ограниченных наземных операций в Ливане, которые он планирует.
«Они проинформировали нас о ряде операций. В настоящее время они сообщили нам, что это ограниченные операции, сосредоточенные на инфраструктуре Хезболлы вблизи границы, но мы ведем постоянные переговоры об этом», — заявил он.
Миллер также подчеркивает, что Израиль имеет право защищать себя от Хезболлы, а это означает преследование инфраструктуры террористической группировки в Ливане.
«Мы признаем, что порой военное давление может способствовать дипломатии. Это правда. Также верно, что военное давление может привести к просчетам. Оно может привести к непреднамеренным последствиям», — отвечает он.