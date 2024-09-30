Израиль ввел закрытую зону у границы с Ливаном, Госдеп подтвердил военную операцию

Армия обороны Израиля ввела закрытую военную зону в районе северных приграничных общин на фоне сообщений о неминуемой израильской наземной операции против Хезболлы в Ливане.﻿ Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Новое время.

Приказ был подписан начальником Северного командования генерал-майором Ори Гордином. Армия обороны Израиля уточняет, что вход в эту зону строго запрещен.

В то же время американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки сообщает, что Израиль стянул к границе с Ливаном около 100 израильских единиц техники, от танков до грузовиков и бронетранспортеров. По данным журналистов, техника находится в приблизительно 9 километрах от границы с Ливаном.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в понедельник, 30 сентября, сообщил, что Израиль проинформировал США о серии ограниченных наземных операций в Ливане, которые он планирует.

«Они проинформировали нас о ряде операций. В настоящее время они сообщили нам, что это ограниченные операции, сосредоточенные на инфраструктуре Хезболлы вблизи границы, но мы ведем постоянные переговоры об этом» , — заявил он.

Миллер также подчеркивает, что Израиль имеет право защищать себя от Хезболлы, а это означает преследование инфраструктуры террористической группировки в Ливане.