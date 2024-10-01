Ізраїльська армія офіційно оголосила про початок операції у Лівані

Ізраїльські війська розпочали у ніч з 30 вересня на 1 жовтня наземні рейди на півдні Лівану в рамках операції проти сил організації "Хезболла". Вона має назву "Північні стріли", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

У заяві ізраїльського військового відомства цієї ночі вказується, що сили ЦАХАЛу розпочали "обмежені, локалізовані та цілеспрямовані рейди" проти терористичних цілей "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.

Також у ЦАХАЛ зазначили, що така операція була розпочата згідно з рішенням влади "кілька годин тому".

В Армії оборони Ізраїлю пояснили, що йдеться про "обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти об’єктів та інфраструктури терористів "Хезболли" на півдні Лівану".

"Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону та становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю" , - передали у ЦАХАЛ.

Також ізраїльська сторона наголошує, що "ЦАХАЛ діє відповідно до методичного плану, розробленого Генеральним штабом і Північним командуванням, до якого бійці ЦАХАЛу тренувалися та готувалися протягом останніх місяців".

Крім того, ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у цьому районі.

"Ці операції були затверджені та проведені згідно з рішенням політичного ешелону. Операція "Північні стріли" продовжиться відповідно до оцінки ситуації та паралельно з бойовими діями в Газі та в інших місцях" , - розповіли у ЦАХАЛ.

Додамо, як заявив представник ЦАХАЛ Авіхай Адраее у своєму Telegram, Армія оборони Ізраїлю "починає спеціальну військову операцію на півдні Лівану".

Нагадаємо, 30 вересня західні ЗМІ писали, що Ізраїль може розпочати вторгнення на територію Лівану в рамках війни з "Хезболлою". Так, наприклад, за даними американського видання WSJ, ізраїльське вторгнення може розпочатися вже цього тижня.

Додамо, 30 вересня ввечері Reuters та CNN писали, що ліванська армія нібито проводить відступ із позицій, що знаходяться на кордоні з Ізраїлем. Проте ця інформація поки що не підтверджена.

Між тим представник Держдепу США Метью Міллер розповів, що Ізраїль попередив США про "обмежену наземну операцію" на території Лівану. Докладніших деталей він не розкрив.

Як зазначали ізраїльські ЗМІ, ймовірна наземна діяльність ЦАХАЛ у Лівані може бути обмежена за глибиною та розмахом. Ціллю операції є виявлення та ліквідація інфраструктури "Хезболли", що була створена поблизу кордону з Ізраїлем.

Також 30 вересня повідомлялося, що ізраїльські військові створили закриту військову зону на півночі країни біля кордону з Ліваном.

Крім того, у ЦАХАЛ закликали жителів передмістя Бейруту евакуюватися й анонсували атаки по об'єктах "Хезболли". А у ніч проти 1 жовтня, ізраїльські ВПС почали удари по об'єктах бойовиків у передмісті Бейрута.

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