Израильская армия официально объявила о начале операции в Ливане

Израильские войска приступили в ночь с 30 сентября на 1 октября к наземным рейдам на юге Ливана в рамках операции против сил организации "Хезболла". Она имеет название "Северные стрелы", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В заявлении израильского военного ведомства этой ночью указывается, что силы ЦАХАЛ начали "ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды" против террористических целей "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.

Также в ЦАХАЛ отметили, что такая операция была начата по решению власти "несколько часов назад".

В Армии обороны Израиля объяснили, что речь идет об "ограниченных, локализованных и целенаправленных наземных рейдах на основе точных разведывательных данных против объектов и инфраструктуры террористов "Хезболлы" на юге Ливана".

"Эти цели расположены в селах возле границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля" , - передали в ЦАХАЛ.

Также израильская сторона отмечает, что "ЦАХАЛ действует в соответствии с методическим планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием, к которому бойцы ЦАХАЛа тренировались и готовились в течение последних месяцев".

Кроме того, израильские сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в этом районе.

"Эти операции были утверждены и проведены согласно решению политического эшелона. Операция "Северные стрелы" продолжится в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Газе и других местах" , - рассказали в ЦАХАЛ.

Добавим, как заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраээ в своем Telegram, Армия обороны Израиля "начинает специальную военную операцию на юге Ливана".

Напомним, 30 сентября западные СМИ писали, что Израиль может приступить к вторжению на территорию Ливана в рамках войны с "Хезболлой". Так, например, по данным американского издания WSJ, израильское вторжение может начаться уже на этой неделе.

Добавим, 30 сентября вечером Reuters и CNN писали, что ливанская армия якобы проводит отступление с позиций, находящихся на границе с Израилем. Однако эта информация пока не подтверждена.

Между тем представитель Госдепа США Мэтью Миллер рассказал, что Израиль предупредил США об "ограниченной наземной операции" на территории Ливана. Более подробных деталей он не раскрыл.

Как отмечали израильские СМИ, вероятная наземная деятельность ЦАХАЛ в Ливане может быть ограничена по глубине и размаху. Целью операции является выявление и ликвидация инфраструктуры "Хезболлы", созданной вблизи границы с Израилем.

Также 30 сентября сообщалось, что израильские военные создали закрытую военную зону на севере страны у границы с Ливаном.

Кроме того, в ЦАХАЛ призвали жителей пригорода Бейрута эвакуироваться и анонсировали атаки по объектам "Хезболлы". А в ночь на 1 октября израильские ВВС начали удары по объектам боевиков в пригороде Бейрута.