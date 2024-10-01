У Держдепі уточнили позицію щодо ударів України по об'єктах у Росії

Україна є суверенною країною, їй не потрібен дозвіл Сполучених Штатів для ударів по об'єктах на території РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника Держдепартаменту Меттью Міллера.

Він зазначив, що Україні не потрібен дозвіл США щоб завдати удару у відповідь по російських об'єктах.

"Україна є суверенною і може використовувати зброю, яку вона створюють самостійно. А її дуже багато, якщо подивитися на програми, які українці запровадили протягом останнього року. Якщо поглянути на зброю, яку ми їм надали, то ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для нанесення ударів у відповідь по російських об'єктах через кордон, які здійснюють атаки", - сказав речник.

Міллер також додав, що США завжди прораховують додаткові інструменти, які можуть надати Києву. І нагадав про пакет військової допомоги на майже 8 млрд доларів, що був затверджений минулого тижня президентом Джо Байденом.

Дозвіл Україні на удари американською зброєю по Росії

Сполучені Штати забороняють ЗСУ бити зброєю власного виробництва по об'єктах на території Росії, оскільки це загрожує суттєвою ескалацією.

Ця тема стала однією з ключових під час візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США та Велика Британія начебто дали дозвіл на удари по РФ. В Офісі президента зазначили, що результат дозволу першими відчують самі росіяни.

Президент Зеленський закликав союзників не зволікати з рішенням, адже військові агресора відтягують авіабази та передислоковують об'єкти подалі від кордонів з Україною.

В Британії очікують на скасування обмежень до початку зими.