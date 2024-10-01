В Госдепе уточнили позицию касательно ударов Украины по объектам в России

Украина является суверенной страной, ей не нужно разрешение Соединенных Штатов для ударов по объектам на территории РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера Госдепартамента Мэттью Миллера.

Он отметил, что Украине не нужно разрешение США чтобы нанести ответный удар по российским объектам.

"Украина является суверенной и может использовать оружие, которое она создают самостоятельно. А его очень много, если посмотреть на программы, которые украинцы ввели в течение последнего года. Если взглянуть на оружие, которое мы им предоставили, то мы четко дали понять, что они могут использовать его для нанесения ответных ударов по российским объектам через границу, которые осуществляют атаки", - сказал спикер.

Миллер также добавил, что США всегда просчитывают дополнительные инструменты, которые могут предоставить Киеву. И напомнил о пакете военной помощи на почти 8 млрд долларов, который был утвержден на прошлой неделе президентом Джо Байденом.

Разрешение Украине на удары американским оружием по России

Соединенные Штаты запрещают ВСУ бить оружием собственного производства по объектам на территории России, поскольку это грозит существенной эскалацией.

Эта тема стала одной из ключевых в ходе визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.

Ранее в СМИ появилась информация, что США и Великобритания якобы дали разрешение на удары по РФ. В Офисе президента отметили, что результат разрешения первыми почувствуют сами россияне.

Президент Зеленский призвал союзников не медлить с решением, ведь военные агрессора оттягивают авиабазы и передислоцируют объекты подальше от границ с Украиной.

В Британии ожидают отмены ограничений до начала зимы.