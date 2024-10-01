Пентагон підтримав Ізраїль після початку операції в Лівані

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок висловив підтримку міністру оборони Ізраїлю Йоаву Галланту в "демонтажі інфраструктури" уздовж кордону з Ліваном після того, як Ізраїль розпочав цілеспрямовані наземні рейди проти "Хезболли", повідомляє Європейська правда.

Міністр оборони США Ллойд Остін 30 вересня провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

Остін, за даними пресслужби, підтвердив підтримку з боку США права Ізраїлю на захист від Ірану, ліванської "Хезболли", ХАМАСу, хуситів та інших підтримуваних Іраном терористичних організацій.

"Вони погодилися з необхідністю демонтажу інфраструктури нападів уздовж кордону, щоб унеможливити напади ліванської "Хезболли" на північні громади Ізраїлю, подібні до тих, що сталися 7 жовтня" , – сказано у повідомленні Пентагону.

Остін також підтвердив, що "необхідне дипломатичне врегулювання" для гарантування безпечного повернення цивільного населення до своїх домівок по обидва боки кордону.

"Він і міністр Галлант обговорили важливість якнайшвидшого переходу від військових операцій до дипломатичного шляху забезпечення безпеки і стабільності" , – заявили у Пентагоні.

Остін відзначив, що США рішуче налаштовані не допустити використання напруженості або розширення конфлікту будь-якою стороною на Близькому Сході.

Остін і Галлант обговорили серйозні наслідки для Ірану у випадку, якщо Іран вирішить здійснити прямий військовий напад на Ізраїль.

1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану проти "Хезболли".

До цього, за даними ЗМІ, топпосадовці у Білому домі в приватному порядку повідомляли Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Раніше неофіційно стало відомо, що Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується "Хезболла".