Пентагон поддержал Израиль после начала операции в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник выразил поддержку министру обороны Израиля Йоаву Галланту в "демонтаже инфраструктуры" вдоль границы с Ливаном после того, как Израиль начал целенаправленные наземные рейды против "Хезболлы", сообщает Европейская правда.

Министр обороны США Ллойд Остин 30 сентября провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Остин, по данным пресс-службы, подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на защиту от Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАСа, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических организаций.

"Они согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры нападений вдоль границы, чтобы исключить нападения ливанской "Хезболлы" на северные общины Израиля, подобные тем, что произошли 7 октября" , – говорится в сообщении Пентагона.

Остин также подтвердил, что "необходимо дипломатическое урегулирование" для обеспечения безопасного возвращения гражданского населения в свои дома по обе стороны границы.

"Он и министр Галлант обсудили важность скорейшего перехода от военных операций к дипломатическому пути обеспечения безопасности и стабильности" , – заявили в Пентагоне.

Остин отметил, что США решительно настроены не допустить использования напряженности или расширения конфликта любой стороной на Ближнем Востоке.

Остин и Галлант обсудили серьезные последствия для Ирана в случае, если Иран решит осуществить прямое военное нападение на Израиль.

1 октября Израиль начал наземную операцию на юге Ливана против "Хезболлы".

До этого, по данным СМИ, топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Ранее неофициально стало известно, что Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется "Хезболла".